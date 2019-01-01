Онлайн игры – окунитесь в мир увлекательных приключений

Содержание:

1. Польза от игр

2. Какие игры предпочитают дети

3. Игры про футбол

4. Гонки

5. Зомби

6. Ролевые игрушки

7. Игры танки

8. Где безопасно скачать игры бесплатно



Компьютерными играми увлекается большое число людей. В сети каждый находит развлечение по душе. Ежедневно разработчики радуют новым контентом с красочной графикой, детализированной проработкой, различными уровнями сложности. Игры бесплатно без регистрации – огромная вселенная забав, которая всегда под рукой. Каждое приключение – океан удовольствия и хорошего настроения. Здесь найдется подходящее развлечение для каждого: экшен, стратегия, спорт, переодевалки, гонки, головоломки, стрелялки и др.



В интернете существует масса игр, которые подойдут и начинающим игрокам, и опытным пользователям. Отвлечься от будничной рутины и ощутить веселую непринужденность помогут быстрые online задачки. Располагаете свободным временем и желаете с головой окунуться в игровое пространство – попробуйте более сложные варианты. Независимо от того, что предпочитает пользователь, в сети найдутся такие бесплатные игры, которые подарят незабываемые впечатления и взрывные эмоции. Отправляйтесь в приключение: выбирайте понравившуюся категорию и запускайте игру. Истинное удовольствие и разнообразие гарантировано в игры 2019!

Польза от игр на телефон

Бытует мнение, что компьютерные забавы негативно влияют на психику человека, нарушают самодисциплину. Однако далеко не всякий контент разрушает здоровье. Сотни развлечений могут быть полезными. Игры привлекают не только младшее поколение, но и взрослых, которые с удовольствием часок-другой попрыгают, постреляют, уничтожат армию противника. Какая польза:



• Память. Небезызвестный платформер о Марио – история приключений забавного водопроводчика, который прыгает через препятствия, бегает по платформам, собирая призы. Именно такие игры онлайн улучшают ориентацию в пространстве, развивают быструю реакцию, умение мыслить стратегически. Забавы вроде Тетриса способствуют отвлечению от тягостных мыслей, концентрируют внимание.



• Зрение. Несмотря на распространенное мнение о том, что длительное времяпровождение в гаджетах портит зрение, американские ученые говорят о противоположном. Шутеры от первого лица (например, как Call of Duty) улучшают способность концентрироваться на мельчайших элементах, распознавать едва заметные цветовые оттенки. Это пригодится, например, при езде на машине в условиях плохой видимости.



• Мозговая активность. Игры стрелялки, где пользователь – солдат, стимулируют кору головного мозга, лобную и теменную ее части, что активизирует внимание, способствует одновременному выполнению нескольких заданий. Игрок без труда переключает внимание на другие задачи.



• Психика. Особенность казуальных игр, предназначенных для широкой пользовательской аудитории – простой, понятный и приятный интерфейс. Несложные правила, миловидная картинка, при проблеме игрок получает подсказку – такая игрушка поможет провести досуг в спокойной атмосфере или скоротать время в общественном транспорте. Простота и доступность забав, таких как Candy Crush, минимизируют риски появления депрессий, убирают тревожность. Будьте внимательны, разбивая леденцы, не пропустите свою остановку! К слову скачать игры можно бесплатно.



Игрушка как бокал игристого. Немного выпить – полезно для кровообращения, а большие дозы разрушают здоровье. Так и с онлайн забавами. В разумных дозах полезно, но не стоит усердствовать.

Какие игры предпочитают дети

У мальчиков и девочек интересы отличаются. Различия во вкусах касаются не только еды, одежды, хобби. Идеальный компьютерный мир для каждого выглядит по-особенному. Юным принцессам, как и взрослым дамам, угодить непросто. К счастью, в сети найдутся разноплановые сюжеты. Некоторые леди предпочитают шутеры и бродилки, но большинство увлекается различными перевоплощениями в сказочных красавиц, любят переодевания, романтические сценарии. Такие игры для девочек стали независимым жанром, где каждая игрушка – магический приключенческий мир. Кстати занятие часто приходится по душе не только маленьким игрокам, но и мамам, которые наверняка будут в восторге от ярких картинок, приятного музыкального сопровождения, красивых героев. Во что поиграть:



• Одевалки.

• Кулинария.

• Салон красоты.

• Раскраска.

• Уборка.

• Уход за новорожденным.

• Развлечения с животными.

• Больница и др.

В категории игр для девочек найдутся те, которые порадуют встречей с любимыми героями из мультфильмов (Лунтик, Губка Боб, Фиксики, Даша Следопыт, Маша и Медведь, Леди Баг).



Дети сейчас гиперактивны. В 4-5 лет мальчишки уже разбираются с девайсами не хуже папы или мамы. Отсюда неистовый интерес к онлайн забавам. Игры для мальчиков, гонки, стратегии, шутеры – вызывают дикий восторг у ребенка. Психологи говорят, что подобное занятие негативно сказывается на психике юного пользователя, поэтому контролируйте времяпровождение непоседы и ограничивайте время, проведенное у монитора. Понятное дело, ограничения в нынешнем мире – что-то из области фантастики. Минимизировать вред здоровью можно, подобрав мальчишке развивающие логику игры (головоломки, стратегии). Какие забавы популярны:



• Магнат.

• World War Z.

• Motocross Meltdown.

• Clear Vision 3.

• Другие.

Игры про футбол

Любите спорт, восхищаетесь мастерством Роналду и Месси, уверенно попадаете по мячу, летящему с бешеной скоростью, не пропускаете ни одну видеотрансляцию футбольных матчей с участием культовых команд – игры про футбол непременно нужно скачать. Футбол считается топовой игрой виртуального мира, которая переносит игрока во вселенную спортивных динамичных состязаний, шумного стадиона и потрясающих чемпионатов. Зрелищные турниры, непревзойденные тактики, атмосфера, пропитанная духом соревнований – станьте кассовым футболистом, заработайте имидж и внушительный капитал или игра года.



Подобные игрушки помогут совершенствовать навыки по забиванию мяча в ворота, пасам. А еще здесь становятся умелыми вратарями. Будьте ловкими, уверенными, выносливыми – победа и чемпионство близко!

Гонки

Гоночные игрушки открывают пользователю мир сумасшедшей скорости и адреналина. Реалистичная графика, рев двигателя, динамичная музыка – непременно следует скачать игры машины. Массивные грузовики или маневренные спорткары, узкие городские дороги или просторные загородные трассы, темная ночь или яркое солнце – выбирайте понравившийся вариант, отправляйтесь навстречу ветру и становитесь королем дороги.



Гонки позволяют то, что в реальной жизни под запретом: превышение скорости в разы, проезд на запрещающий знак светофора, полицейские погони и др. В виртуальном мире не нужно соблюдать правила! Участвуйте в заездах, модернизируйте автомобиль, обгоняйте соперников и достигайте самых высоких результатов. Не забывайте контролировать уровень топлива, исправность авто. Не каждый сможет выполнить задачу, но это прекрасный способ испытать свои силы и возможности машины. Игры гонки помогут и время убить (для этого подойдут симуляторы, аркады), и провести досуг ярко (рассмотрите вариант клиентских игр).

Зомби

Тема про зомби актуальна и будоражит сознание геймеров. Тысячи поклонников жанра спешат к мониторам, чтобы поучаствовать в смертельных схватках с живыми мертвецами. Подобные игрушки – возможность проверить навыки выживания в апокалиптическом пространстве, где каждое мгновенье на счету. А еще это занятие учит действовать в команде, прислушиваясь к мнению других участников противостояния.



Какой софт выбрать – разработчики не перестают радовать новинками, увлекательными сюжетами. Почти каждый производитель поучаствовал в создании игрового контента этого жанра, поэтому сегодня существуют разноплановые игры зомби: схватки на выживание, мистические приключения, симуляторы и др. Примерьте роль защитника Родины или планеты. Используйте различные виды оружия, отбивайтесь от толпы агрессивных существ и не станьте жертвой чудовищ.



Несмотря на разнообразие, большинство пользователей предпочитают традиционные стрелялки. Игровая вселенная предлагает массу вариантов. Топ игр про зомби – культовые проекты: War of Zombie, Wolfteam, Dead Island: Epidemic и пр.

Ролевые игрушки

Особенность РПГ – пользователь управляет одним или сразу несколькими героями. Каждый персонаж обладает уникальными характеристиками (ловкость, сила, уровень интеллекта, защита и пр.), владеет навыками ведения боя и применения оружия.



Игрушки этого направления отличаются глубокими диалогами, нелинейным прохождением, применением улучшенных оружейных единиц, огромными и открытыми игровыми локациями. Начиная играть в ролевые игры, геймер управляет персонажем со стандартным набором умений и навыков. По мере прохождения уровней и успешного выполнения миссий, герой совершенствуется. Ролевая игрушка отличается реалистичностью, продуманностью игрового мира, сильным сюжетом. Среди знаковых представителей жанра:



• Diablo.

• World Of Warcraft.

• Fallout.

• Dragon Age: Origins.

• Wasteland.

• Darklands и пр.



Игры танки

World of Tanks – топовая компьютерная игрушка, которая относится к разряду клиентских. Онлайн игра в режиме реального времени приковывает внимание геймеров. Аркадный танковый симулятор повествует о событиях Второй Мировой Войны. Многопользовательский проект соединил следующие стили: РПГ, аркада, шутер, стратегия.



Серьезная система прокачки позволяет поклонникам жанра испытывать разноплановую боевую технику. Изматывайте врага быстрыми маневрами с помощью легкого танка или уничтожайте вражеские силы мощной машиной. Опытный или начинающий игрок – никому не удастся добиться высоких результатов, действуя самостоятельно. Скачав танковые игры онлайн бесплатно, поймете, что здесь решения принимаются коллективно. Побеждает тот, кто работает слаженно с командой. Проект дарит невероятную историческую атмосферу в течение десять лет, продолжая радовать многомиллионную армию разнообразными игровыми локациями и реалистичностью геймплея.

Где безопасно скачать игры бесплатно

Ценители компьютерных игрушек часто сталкиваются с проблемой: как безопасно скачать любимую забаву быстро, надежно, без риска вирусов, не засорив ПК навязчивой рекламой и спамом. Чтобы избежать опасных вирусов, следует выбирать проверенные интернет сервисы для скачивания игрушек.



Специализированные ресурсы предлагают посетителям лучшие онлайн игры на любой вкус и возраст. Пользователей ждет яркая динамика, увлекательный сюжет, завораживающая музыка, красочные персонажи и запоминающаяся графика. Окунитесь с головой в игровое пространство! Отвлекитесь от рутинных рабочих дней и расслабьтесь с помощью ролевой, танковой, гоночной, спортивной или другой игры. Играть онлайн или скачать – выбирайте удобный вариант и проводите время весело.